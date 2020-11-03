Дожди не спасли водоемы Крыма, Аксенов заявил о "готовности к худшему"

Из-за незначительных запасов воды вокруг Симферополя даже после дождей график ее подачи населению сохранится еще на год.

Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения. Он заявил, что власти "готовы к худшему".

Кроме того, он отметил, что дополнительных запасов воды вблизи оккупированного Симферополя нет.

"Многие там рассказывают про миллионы кубометров воды вокруг Симферополя, а когда доходит дело до того, что покажите, где, то все, оказывается совсем не так", – сказал Аксенов.

По данным местного Гидрометцентра, осадки, выпавшие в прошлом месяце, не улучшили ситуацию с водоснабжением.

"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское – 0.587 млн куб.м, Симферопольское – 0.347 млн куб.м, Счастливое – 0.112 млн куб.м, Чернореченское – 0.0, Партизанское – 0.0", – сказано в сообщении.

Также синоптики отметили, что продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока. Суммарный запас жидкости в них к началу ноября составил 43.829 млн.куб.м, что на 8.611 млн.куб.м меньше, чем месяц назад.

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