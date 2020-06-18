Дожди не прекратятся: синоптик сделал прогноз на вторую декаду июня

Общество 11:55, 18.06.2020 Обновлено: 12:20, 18.06.2020

Вторая декада июня в Украине закончится дождями, осадки будут разной интенсивности.

Как рассказал "Фактам" народный синоптик Владимир Деркач, в этот период будет наблюдаться снижение температуры, после чего усилятся дожди со шквалами и градом.

"К концу второй десятидневки июня осадки уменьшатся, а температура начнет постепенно расти", – отметил он.

По словам Деркача, в третьей декаде месяца потеплеет, дожди практически прекратятся. Дальше будет тепло, но не жарко.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода 18 июня будет дождливой почти на всей территории Украины – ожидаются кратковременные дожди, грозы, локальные шквалы и град.

Днем в стране объявлено штормовое предупреждение.

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