Идут дожди: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В понедельник, 22 октября, в большинстве областей Украины ожидается сухая, облачная и прохладная погода.

Как свидетельствуют данные Укргидрометцентра, осадки вероятны лишь на востоке - в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Наименее тепло будет на западе и севере страны - от +10 до +13 градусов. В центре столбик термометра сможет подняться до +15, а на востоке и юге - до +17.

Ночью же в этих регионах ожидается от +7 до +10, в центре от +4 до +8, а на западе и вовсе от +1 до +5 градусов.

В Киеве будет облачно, но без осадков. Температура днем - от 10 до 20 градусов тепла, а ночью - от +2 до +4.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине с начала новой рабочей недели. По их прогнозам, в некоторых местах ожидается даже мокрый снег.