Дожди на западе продолжатся: синоптик дала свежий прогноз погоды по Украине

Глеб Иванов Общество 16:51, 25.06.2020

Погода в Украине в пятницу, 26 июня, будет в большинстве областей сухой и солнечной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, в противовес дождливому циклону, который охватил Украину, придет циклон по имени Utz.

Однако, дождливая погода еще будет преобладать на северо-востоке, а также дожди с грозами вновь пройдут в Прикарпатье.

Температура воздуха поднимется до +26..+32 градусов, на западе будет +24..+28 градусов.

В Киеве в пятницу без осадков, +28..+30 градусов.

В то же время синоптик добавила, что полного прекращения осадков, устойчивого сухого периода на западе Украины пока не ожидается.

Погода в Украине / Facebook Натальи Диденко
Погода в Украине / Facebook Натальи Диденко
Погода в Украине / Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, июль-август в Украине обещают быть очень теплыми и даже жаркими. Однако время высокие температуры будут прерываться волнами холода.

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