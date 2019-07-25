Дожди и жара: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В центре и на востоке Украины в четверг, 25 июля, пройдут дожди, и ожидается гроза. В западных регионах в это время будет солнечно и сухо.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Максимальная температура в этот день достигнет +29 градусов на юге страны.

На западе 25 июля ожидается +24…+28 градусов. В центре до +26, а на востоке будет 23-27 градусов тепла. В южных регионах +27…+29.

В Киеве в четверг днем ожидаются дожди. Температура составит +23…+25 градусов днем, а вечером снизится до +14.

Погода в Украине 25 июля Скриншот с Укргидрометцентра

Погода в Украине 25 июля Скриншот с Укргидрометцентра

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился точный прогноз погоды на август-2019 в Украине. Синоптики предупредили о жаре.

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