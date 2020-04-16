Дожди и заморозки уходят: синоптики пообещали волну потепления в Украине

Ирина Кулинич Общество 06:46, 16.04.2020 Обновлено: 06:47, 16.04.2020

В четверг, 16 апреля, в Украине ожидается переменчивая погода – дожди постепенно уйдут и будет наблюдаться незначительное потепление.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Заморозки уже не прогнозируют.

Ночью в северных областях, днем на востоке и северо-востоке страны пройдет небольшой дождь.

Синоптики предупредили о волне потепления в Украине
pixabay.com

А вот на западе, части юга и в центре будет наблюдаться ясная погода. Солнце прогреет воздух до +10...+16 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем возможны даже порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью в восточных областях ожидается +1...+6. Днем столбики термометров поднимутся до +10...+15.

В столичном регионе ночью 16 апреля пройдет небольшой дождь, в остальное время без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1...+6, днем будет до +15 градусов.

Погода 16 апреля
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Украины Владимир Деркач сказал, что на Пасху, 19 апреля, в Украине установится теплая и солнечная погода без осадков.

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