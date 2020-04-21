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21 апреля • обновлено в 04:55
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Дожди и заморозки: синоптики сообщили о перемене погоды в Украине

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Во вторник, 21 апреля, в Украине будет солнечная погода, но местами пройдут дожди. При этом ночью прогнозируются заморозки.

Также ожидаются порывы северного ветра до 7-12 м/с, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

На Западе Украины прогнозируется теплая и солнечная погода. Максимальная температура воздуха будет +17 градусов на Закарпатье. Ночью похолодает до -1-3 градусов.

Погода в Украине 21 апреля

Погода в Украине 21 апреля

Укргидрометцентр

В центральных и южных областях будет солнечная и теплая погода. Температура днем +10+13, ночью столбик термометра опустится +3+5 на юге и до -2 градусов в центре.

В восточных регионах днем прогнозируются дожди. Днем столбики термометра покажут +10+13, ночью +3+5 градусов.На севере Украины дожди пройдут в лишь Черниговской и Сумской областях. Днем потеплеет до +9+12, ночью -1-3 градусов.

В Киеве 21 апреля температура днем +9+11, ночью 0-2 градусов. Осадков в столице не предвидится.

Погода в Киеве 21 апреля

Погода в Киеве 21 апреля

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу, в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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