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19 сентября • обновлено в 19:35
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Дожди и заморозки: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

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Перед выходными, 21-22 сентября, Украину накроют дожди, а температура воздуха опуститься до 0 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине до конца недели местами будут идти дожди, в большинстве областей, кроме юга, ночью в субботу на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°, днем – до 17 градусов тепла, в воскресенье на большей части территории страны повышение температуры на 2-4°.

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20 сентября ночью местами на западе страны и Одесской области, днем ​​в большинстве областей небольшой дождь; в выходные преимущественно без осадков, лишь в восточной части, в воскресенье также и на севере Левобережья местами небольшой дождь.

Погода 20 сентября

Погода 20 сентября

Скриншот

Температура 20-21 сентября ночью 1-9° тепла, в Карпатах ​​в воздухе ожидаются заморозки 0-3°, днем ​​10-17° тепла ; в воскресенье в Украине, кроме восточной части, повышение температуры на 2-4°.

Погода 21 сентября

Погода 21 сентября

Скриншот

Погода 22 сентября

Погода 22 сентября

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что зима в 2020 году в Украине начнется рано и сначала не будет такой суровой, как прогнозировали ранее.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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