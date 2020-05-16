Дожди и заморозки: синоптик огорчила прогнозом погоды на конец мая

В воскресенье, 17 мая, Украину снова зальет дождями. Начало новой недели ожидается холодным и ветреным, затем 22-23 мая в стране прогнозируют заморозки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, завтра дожди будут идти в западных, северных и центральных областях, а также в Одесской области.

Погода в Украине

"В течение дня дожди будут перемещаться через центральные области и поздно вечером достигнут Харьковщины, Днепра с районами, а уже в ночь на вторник накроют восток Украины", – уточнила Диденко.

В южной части страны осадки также пройдут ближе к вечеру, однако Крым и южные районы избегут влажной воздушной массы. Синоптик подчеркнула, что ветер завтра будет западного направления, умеренный, а вот 18 мая изменится на северо-западный и усилится.

"На сильное тепло рассчитывать не стоит, в воскресенье в течение дня ожидается +14...+18 градусов, на юге +18..+22 градуса. Ячейка свежайшей погоды завтра окажется над Винничиной и северными районами Одесской области – там всего +10...+14 градусов", – рассказала она.

Диденко написала, что конец мая в этом году, по предварительным прогнозам, будет холодным. В районе 22-23 мая на западе, севере и местами в центральных областях Украины есть вероятность заморозков.

"Карта 3 – это температура воздуха, которая прогнозируется на ночь 23 мая на высоте полтора километра. Подчеркиваю, по предварительным прогнозам. День, конечно, будет теплее", – отметила Диденко.

В Киеве 17 мая будут идти дожди, температура воздуха умеренная – +16...+18 градусов. Такой температурный уровень останется, преимущественно, на всю следующую неделю.

"Ближайшие синоптические новости состоят из фронтов, дождей, сильных ветров и даже, возможно, заморозков", – добавила синоптик.

Как писал OBOZREVATEL ранее, синоптики предупредили, что до конца мая Украину ждут дожди, заморозки и жара до +25.