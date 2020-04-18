Синоптик огорчил прогнозом погоды на ближайшие дни в Украине: бывало и теплее

В Украине 18-21 апреля, на Пасхальные выходные, ожидаются небольшие дожди и даже мокрый снег, а на поверхности грунта местами заморозки.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в Укргидрометцентре. "На выходных в южных областях, с 19 апреля на севере левобережья, а с 20 апреля еще и в южных и восточных областях Украины ожидаются небольшие дожди, на Приазовье – умеренные. На востоке – даже с мокрым снегом", – говорит синоптик Владислав Билык.

Ночью температура будет опускаться до 0...+5 градусов, а в северо-западных областях ожидаются заморозки на грунте и даже в воздухе – до -3...-4 градусов.

А днем термометр покажет +8...+14 градусов, на Закарпатье и на юге немного теплее – до +17...+18 градусов.

По словам Владислава Билыка, вся следующая неделя будет примерно такой же, как и выходные дни. "Местами пройдут небольшие дожди, ночью температура будет 0...+2 градуса, а днем до +10. На юге чуть теплее", – обещает синоптик.

Наше місто

К сожалению, такая погода не может порадовать фермеров, у которых сейчас началась посевная. Такие дожди не наполнят почву водой, она остается сухой после аномальной зимы.

"Скажем так, бывали апрели и потеплее. Но после жаркой зимы наступил прохладный апрель", – подчеркивает синоптик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пылевые бури, которые накрыли Киев и область 16 апреля, образовались из-за сильных порывов ветра, что переносили верхний слой почвы с полей на огромные расстояния.