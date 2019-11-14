Дожди и сильный ветер: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине в четверг, 14 ноября, снизится температура воздуха. Холоднее всего будет на востоке страны. Здесь похолодает до +8 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Дожди в этот день ожидаются лишь на западе страны, на остальной территории Украины день будет солнечным.

В западных регионах ожидается до +15 градусов. В центре будет до +12, а на юге – до +14. Также по всей территории страны ожидается сильный ветер.

В Киеве в четверг будет +10…+12 градусов, осадков не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики сообщали о том, что в ноябре в Украине будет аномально тепло, а с середины месяца начнутся заморозки.

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