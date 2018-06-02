Дожди и резкое похолодание: появился прогноз погоды на неделю в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидаются серьезные перепады температуры.

На сайте Укргидрометцентра указано, что ночью возможно резкое похолодание.

В субботу, 2 июня, запад страны накроют дожди, но на остальной территории страны будет солнечно. В то же время существенно упадет температура воздуха ночью на востоке – будет всего 5-7 градусов. Днем также будет прохладней – 19-21.

В целом по Украине синоптики прогнозируют 24-26 градусов тепла.

В воскресенье, 3 июня, дождливая погода будет не только на западе, но и на севере Украины и в Киевской области. В остальных регионах сухо и солнечно. Температура воздуха в среднем по стране будет 24-27 градусов днем и 12-14 ночью.

Понедельник, 4 июня, будет довольно теплый – температурный режим не изменится и останется на уровне предыдущего дня – 24-26 днем и 12-14 ночью. Но вот дожди, наконец, покинут западные области и будут поливать лишь центральные регионы Украины.

Начиная со вторника, 5 июня, почти всю территорию Украины накроют дожди с грозами, и только на востоке, кроме Харьковской области, будет сухо и солнечно. Несмотря на дождливую погоду, температура воздуха подпрыгнет до 30 градусов. На Западе все еще будет умеренно тепло – 23-25, а вот в восточных, центральных (кроме Киевской области) и южных областях наступит настоящее лето с температурой в 27-30 градусов. Теплее станут и ночи – 14-16 тепла, а на юге до +18.

В среду, 6 июня, грозовой фронт сместится на восток и юг страны – там пройдут дожди. Кроме того, в Украине резко снизится температура – в западных и центральных областях всего 18-21, в восточных областях – 22-24 и на юге немного теплее – 23-25.

Как сообщал OBOZREVATEL, весь июнь в этом году будет теплым, июль принесет грозы, а в августе страну накроет знойная погода.