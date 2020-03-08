В Украине потеплеет до +20: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра

В понедельник, 9 марта, погода в западной и северной частях Украины будет дождливой. На юге и востоке страны солнечной, местами столбик термометра поднимется до 20 градусов.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в центральных областях страны ожидается утром небольшой дождь, +12 +14 градусов. Из центральных областей Днепропетровщина будет очень теплой, до +20 градусов.

Западная Украина – облачно, временами дождь. Погода ожидается холодной, +5 +10 градусов. На севере страны будут дожди, преимущественно небольшие. Температура воздуха +7 +13 градусов.

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На юге Украины будет без осадков, придет апрельское тепло. +14 +20 градусов. Разве что на побережьях морей ощутимо прохладнее.

На востоке синоптик обещает "роскошную погоду" – сухо и очень тепло, +14 +20 градусов. 9 марта в Киеве ожидается временами небольшой дождь, в течение дня около 10 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

Дождей, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, ожидать не стоит. Это связано не в последнюю очередь с тем, что по классификации календаря Брюсова наступил год Луны.

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