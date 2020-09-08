Дожди и похолодание сменит тепло: появился прогноз погоды в Украине на начало недели

В течение 8 сентября в Украине будет дождливая погода и незначительное похолодание из-за столкновения атмосферного фронта из Западной Европы и атлантического антициклона Jurij.

Впрочем остальные дни недели обещают быть солнечными и теплыми, отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

8 сентября дожди ожидаются лишь в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Днем антициклон несколько сместит фронт, поэтому осадки станут возможными только на Черниговщине, в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Незначительное похолодание в Украине повлечет столкновение атмосферного фронта и антициклона. Facebook Натальи Диденко

"И тогда наконец антициклон, как большой кот, разляжется на большинстве нашей территории и будет лежать здесь практически всю неделю. То есть в ближайшую неделю в Украине будет сухо и преимущественно солнечно", – написала Диденко.

В то же время, отметила она, температура воздуха в начале недели в Украине будет немного прыгать. Синоптик пояснила, что незначительное похолодание 8 сентября будет связано с движением холодного атмосферного фронта. Поэтому в западных, северных и большинстве центральных областей во вторник ожидается +18...+23 градуса. На востоке и в южной части Украины будет теплая погода: +25...+29 градусов. Кроме того, предупредила Диденко, в Украине уже понемногу начнут появляться ночные и утренние туманы.

Что касается Киева, то днем 8 сентября антициклон Jurij вытолкнет фронт, и в столицу снова вернется сухая погода. Температура воздуха во вторник в городе снизится и составит +20...+22 градуса.

"Потом в Киеве потеплеет, 11 сентября снова похолодает, а в выходные будет комфортно, +23...+25 градусов. Так что нас ждет сначала понижение атмосферного давления и температуры воздуха, затем снова повышение атмосферного давления, дальше градусы снова пойдут вверх", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя месячная температура в Украине будет колебаться от +14 до +19 градусов. Месячное количество осадков в первый месяц осени ожидается на уровне 35-72 мм, что в пределах средних многолетних значений.