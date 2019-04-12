Дожди и похолодание: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

В пятницу, 12 апреля, часть Украины окажется в довольно холодной воздушной массе, в других регионах будет по-прежнему тепло.

Почти по всей стране в поле пониженного атмосферного давления будет преобладать облачная погода с дождями различной интенсивности, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей синоптики прогнозируют дождь, днем в восточной части Украины местами с грозами. Только в Волынской и Львовской областях без осадков. В южной части ночью, утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный (на юго-востоке – южный), 5-10 м/с.

"КиевПравда"

Температура ночью 6-11°, днем поднимется до 13-19°; в западных и северных областях ночью 3-8° тепла, днем столбики термометров покажут 7-12°. В Карпатах дождь с мокрым снегом, температура ночью от 3° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве в пятницу ночью и утром ожидается дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 9-11°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине в начале следующей недели, 15 и 16 апреля, ночью в западных областях и на севере местами возможны заморозки.

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