Дожди и похолодание: синоптики дали свежий прогноз по Украине

В Украине во вторник, 9 июля, ожидается переменная облачность и снижение температуры воздуха.

Так, на востоке и в Приазовье пройдет дождь ночью, на западе и севере – днем. Температура 18-27°, сообщает Укргидрометцентр.

"На остальной территории без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, на крайнем юге страны 15-19°, днем 18-23°, в южных и восточных областях 22-27°", – говорится в сообщении.

Дожди в Украине

При этом в Киеве 9 июля также переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем ​​20-22°.

В Киевской области ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​18-23°.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 9 по 14 июля в Украине ожидается прохладная погода, местами с грозами и шквалами.

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