Погоду в Украине на выходных, 15-16 августа, будет определять антициклон Emil, который принесет в страну прохладу. В субботу на Прикарпатье, а в воскресенье на севере возможны дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, температура воздуха предполагается +24..+28 градусов. На Сумщине, Харьковщине, Черниговщине увеличится облачность и возможны локальные небольшие дожди.

Температура воздуха на востоке в субботу будет +19..+24 градуса. В воскресенье потеплеет до +23..+27 градусов. В то же время на востоке и севере ночью температура опустится до +9..+19 градусов.

Дожди и похолодание: синоптик дала прогноз погоды на выходные в Украине Наталья Диденко / Facebook

В Киеве 15-16 августа антициклон обеспечит солнечную погоду. Свежее будет в субботу – около +23 градусов, а в воскресенье потеплеет до +25..+27 градусов.

Дожди и похолодание: синоптик дала прогноз погоды на выходные в Украине Наталья Диденко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине будет по-летнему жаркой в августе, температурный максимум составит +33 градуса.