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25 декабря • обновлено в 16:42
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Дожди и мокрый снег: украинцев предупредили о погодном "сюрпризе"

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В Украину 26 декабря придет резкое ухудшение погоды. Так, будет наблюдаться пониженное атмосферное давление, атмосферные фронты циклона, влажность, плотная облачность, туманы, дожди и мокрый снег.

Такой прогноз озвучила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она подчеркнула, что дожди в среду пройдут в большинстве областей. Однако на западе будет преобладать уже мокрый снег, а в южной части существенные осадки маловероятны, однако туманы с моросью – вполне.

"Ветер будет с северо-запада, в западных областях возможны сильные порывы. Температура воздуха ближайшей ночью и завтра практически одинаковая, 3-7 градусов, на западе кое-где 0-3 градуса, в Крыму – до 9 градусов. В Киеве 26 декабря пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах 5-6 градусов", – рассказала Диденко.

Мокрый снег

Мокрый снег

Укринформ

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Она добавила, что к концу недели похолодает на 2-5 градусов, появятся небольшие "минусы" и станет больше мокрого снега.

"Однако это лайт-похолодание не перейдет в настоящие морозы, а, наоборот, изменится в начале нового года очередным потеплением. Так что держите головы и сосуды в тонусе любыми здоровыми и умными способами, потому что погода будет переменчивой, облачной, влажной и с прыжками атмосферного давления", – предупредила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики говорят, что в начале 2020 года украинцам следует ожидать переменную погоду – до 31 декабря в стране похолодает, а уже с 1 января снова придет потепление. Так, в первую неделю января 2020 года температура будет колебаться от -2 до 2 градусов. При этом возможны небольшие снегопады.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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