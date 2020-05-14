Дожди и летнее тепло: какой будет погода в Украине 14 мая

Погода в Украине в четверг, 14 мая, ожидается дождливая, но теплая в большинстве регионов страны. Сухо будет только в Николаеве, Херсоне, на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

Столбики термометров на большей части территории поднимутся до +19...+23 градусов, сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

В части западных областей Украины температура днем достигнет +19...+23.

В центральных регионах будет облачно и дождливо, а воздух прогреется до +23 градусов. Аналогичная обстановка будет и на юге.

В северных областях ожидается более прохладная погода. Максимальная температура днем там составит +13...+15 градусов, минимальная +6...+9 (ночью).

В восточных областях преимущественно ожидается почти летняя погода: +12...+14 градусов и облачность.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ривненской областях ожидается +12...+20 градусов днем и +6...+7 ночью. А в Закарпатье и в Черновицкой области воздух и вовсе прогреется до +21...+23 градусов днем и +8...+10 ночью. Однако на всей западной части Украины сутки будет лить дождь.

В Житомирской и Винницкой областях также ожидаются осадки. Температура днем составит там +13...+15 и +21...+23 градусов соответственно, а ночью +6...+8 и +7...+9 градусов. Что касается соседней Хмельницкой области, то там также прогнозируют дождливую, но теплую погоду.

В Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях будет дождливо днем. Температура +20...+23, ночью +6...+8.

Погода "Твой город"

На юге страны ожидается сухая и теплая, но местами облачная погода, +20...+23 градусов днем. Несколько холоднее будет лишь в Одессе – днем там пройдет дождь, а воздух прогреется до +18...+20 градусов днем и +8...+10 ночью.

Что касается востока, то там холоднее всего будет на Сумщине: +13...+15 градусов днем. На Харьковщине, Луганщине и Донетчине будет +19...+21. Во всех этих регионах прогнозируются дожди.

В Киеве 14 мая также выпадут осадки и будет свежо: +13...+15 градусов днем и +7...+9 ночью.

Погода в Киеве Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее синоптик Игорь Кибальчич сказал, что май в 2020 году не прогнозируется слишком жарким, наоборот средняя температура может быть даже немного ниже нормы.

При этом синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

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