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Дожди и "колючий" ветер: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

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В Украине в среду, 3 октября, ожидается облачная погода, периодически с дождями и порывистым "колючим" ветром.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, из-за атмосферных фронтов температура воздуха распределится следующим образом: в западных областях + 9 + 14 градусов, в северных + 11 + 16 градусов.

В южных областях и в Крыму будет + 19 + 23 градуса, в центральных + 14 + 20 градусов, в восточных + 19 + 22 градуса.

Дожди и "колючий" ветер: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

Днем в центральной части и на юге Украины - без существенных осадков.

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Ночью и утром 3 октября в Киеве ожидается дождь.Температура воздуха ночью +8 +10 градусов, днем будет холодно - всего + 10 + 13 и сильный ветер.

По прогнозу Диденко, ближе к выходным воздух в столице подсохнет, потеплеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в первые дни октября ожидается ухудшение погодных условий.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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