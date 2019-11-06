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6 ноября • обновлено в 12:00
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Дожди и холод: в Украине резко изменится погода

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В Украине в четверг, 7 ноября, резко изменится погода из-за прихода холодного атмосферного фронта.

Дожди придут на запад и север Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Дожди будут периодическими, от небольших до умеренных. Поскольку фронт холодный, то и, соответственно, температура воздуха снизится в этих же областях – в северной и западной части в течение дня ожидается +9…+14 градусов", – рассказала она.

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Однако на юге, востоке и в большинстве центральных областей еще будет сухо и +15…+22 градуса.

Дожди и холод: в Украине резко изменится погода

"Ветер наконец успокоится, направление – с северо-востока и востока. В Киеве 7 ноября дожди все время будут грозиться пойти, могут и пойти, особенно вечером. Однако прояснений также хватает. В столице завтра похолодает. В течение дня максимальная температура воздуха ожидается около 10 градусов", – сообщила Диденко.

8 ноября в Украине будет прохладно, а 9-10 ноября снова потеплеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду в Киеве объявили "желтый" уровень опасности, ожидаются сильные порывы ветра.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Ничего страшного.Если что,в киеве котлованы наполнены горячей водой,погреетесь.Типа,как обезьяны на севере Японии.
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