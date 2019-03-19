Дожди и холод: синоптик дала неутешительный прогноз на лето в Украине

В Украине ожидается позднее и короткое лето в 2019 году. Метеорологическая осень наступит уже в конце августа.

Такой прогноз дала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова, передают "Українські Новини". Начнется лето с дождей и низких температур.

Так, в начале июня температура в западных областях Украины составит +15… +17 градусов, а в центральных областях и на востоке — около +17… +19 градусов.

С середины июня в Украину придет похолодание. В этом время высока вероятность градов, ливней, шквалов. Таким образом, первая половина лета для отдыха не подойдет.

"Лето наше стало короче. Лето наше начинается с середины июня и заканчивается в середине августа", — сообщила Мартазинова.

Она добавила, что после 15 августа в Украине начнется ранняя и длинная осень.

Погода летом в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, весна в Украине будет заметно теплее, чем обычно, однако апрель начнется с похолодания.

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