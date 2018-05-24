Дожди и грозы: в Украине опять испортится погода

В четверг, 24 мая, на большей части Украины ожидаются грозы.

Температура почти по всей стране установится больше +25. Безоблачная погода ждет жителей центра и части юга Украины, сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны кратковременные дожди и грозы, температура ночью +12...+14°, днем до 24°. Ветер северный, 5-10 м/с.

На севере Украины гроза, температура ночью +12...+14°, днем поднимется +24...+26°. Северный ветер со скоростью до 10 м/с.

В центральных областях без осадков, температура ночью +12..+14°, днем до +27°. Как и на остальной территории страны - ветер северный, 5-10 м/с.

На востоке Украины гроза, ночью +15...+17°, днем +26...+28°. Ветер северный, 5-10 м/с.

На юге и в Крыму столбики термометров поднимутся до +27°, возможны кратковременные дожди и гроза.

В Киеве также ожидается повышение температуры до +27°. Синоптики обещают дожди и грозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в период выходных с субботы, 26 мая, по понедельник, 29 мая, температура воздуха прогреется до 28 градусов, но при этом ожидаются дожди и грозы.