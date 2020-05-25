Дожди и грозы снова накроют Украину: синоптики дали свежий прогноз на 26 мая

Во вторник, 26 мая, Украину продолжит заливать дождями, которые ожидаются даже с грозами.

В то же время температура воздуха немного повысится. Такой прогноз погоды дает Укргидрометцентр.

Во всех областях страны пройдут грозовые дожди.

Днем на юге и в Закарпатской области воздух прогреется до +20 градусов.

Ветер ожидается северный и южный 5-10 м/с.

26 мая Украину продолжит заливать дождями с грозами

По данным синоптиков, во вторник на западе ночью будет без осадков, а столбики термометров будут показывать +5... +9 градусов. Днем же будут идти дожди с грозами, воздух прогреется до +14... +16. Тогда как максимальная температура воздуха составит +20 градусов в Закарпатской области.

На востоке ночью ожидается немного теплее – температура будет держаться на уровне от +8 до +11, однако днем поднимется максимум до +16 градусов. Осадки тоже предусматриваются с грозами.

Погода в Украине 26 мая meteo.gov.ua

На юге дожди будут идти еще с ночи, которые там будут немного теплее, чем в других областях, – до + 9... +12 градусов. Мокро будет и днем, но воздух прогреется до +15... +17, а на Николаевщине и в Крыму ожидается и 20 градусов тепла.

Погода в Киеве 26 мая meteo.gov.ua

На севере и в центре страны пройдут дожди ночью и днем. Температура будет держаться на уровне от +6 до +11 градусов ночью и +14... +16 днем. Только на Киевщине, Черниговщине и Сумщине будет холоднее – в пределах +13... +15 градусов.

Кроме этого, в Киеве облачная погода будет держаться весь день. Утренний дождь усилится и будет продолжать идти до самого вечера.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам климатологов, лето 2020 года обещает быть капризным – ожидаются ливни, град, шквалы и засуха. Погода будет очень нестабильной – от жары к холоду и наоборот.