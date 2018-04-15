Дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на начало недели в Украине

В Украине в начале рабочей недели, 16-17 апреля, в ряде областей ожидаются дожди и переменная облачность.
В частности, в понедельник дожди пройдут на востоке страны, свидетельствуют данные Гидрометеорологического центра.
Температура днем составит от +16 до +20, ночью от +4 до +9 градусов.
На западе синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем температура будет от +21 до +24, ночью от +8 до +10 градусов.
В центральных и северных областях – без осадков. Температура днем составит от +16 до +20 градусов, ночью от +5 до +10 градусов.
На юге Украины ожидается переменная облачность. Днем температура будет от +17 до +19, ночью от +7 до +9 градусов.
В Киеве – без осадков. Температура днем будет от +18 до +20, ночью от +8 до +10 градусов.
Во вторник на западе ожидаются дожди и грозы. Температура днем составит от +21 до +23, ночью от +7 до +13 градусов.
На востоке синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем температура будет от +17 до +20, ночью от +6 до +9 градусов.
В центральных и северных областях – без осадков. Температура днем достигнет от +17 до +22 градусов, ночью от +7 до +11 градусов.
На юге ожидается переменная облачность. Днем температура составит от +14 до +21, ночью от +6 до +9 градусов.
В Киеве – без осадков. Температура днем будет от +18 до +20, ночью от +9 до +11 градусов.
Как сообщал "Обозреватель", в Украину пришли настоящие весенние грозы. В ближайшие дни погода изменится, так как пришедший с Балкан циклон пойдет по другому маршруту.
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