Дожди и грозы: синоптики дали прогноз на выходных по Украине

На территории Украины в выходные дни, 13-14 июля, ожидается прохладная погода.
По данным пресс-службы Укргидрометцентра, в западных, северных и местами центральных областях кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 9-14° тепла, на юге до 17°, днем 20-25°, на юге и востоке страны 23-28°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.
Дождливая погода
24 канал
В Киеве и области на выходные ночью существенные осадки не прогнозируются, днем 13 июля небольшие, 14 июля умеренные кратковременные дожди, грозы.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +9 +14, днем +20 +25°.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика, во второй половине следующей недели (15-21 июля) в Украине восстановится комфортная погода.
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