Дожди и грозы: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

В понедельник, 15 июля по все территории Украины, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей, ожидаются прохладная погода с дождями и грозами.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, температура воздуха в западных, центральных и северных областях днем +20…+22, ночью похолодает до +11...+13. В Запорожье, Херсоне, Днепре, Луганске, Донецке – переменная облачность, без осадков. Днем до +27, ночью +13...+15.

В Киеве в понедельник ожидаются дожди. Температура воздуха днем будет +21…+23, ночью похолодает до +12...+14.

Во вторник, 16 июля осадков стоит ждать по всей Украине. Температура воздуха в западных областях днем составит +21….+23, в центре +22…+25, на севере +21...+24, в восточных областях +23…+26, и на юге +24…+26.

В Киеве во вторник дожди, днем будет +21…+23, ночью похолодает до +12...+14.

В среду, 17 июля погода в Украине будет такой, как и во вторник – дожди с грозами и термометр на отметке 22-24 градуса. В южных и восточных областях – переменная облачность без осадков, днем до +28, ночью +16...+18.

В Киеве опять дожди, днем будет +23…+25, ночью похолодает до +12...+14.

tsn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач дал неожиданный прогноз по Украине до конца июля.

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