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4 мая • обновлено в 22:41
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Дожди и грозы опять накроют Украину: синоптик дала мокрый прогноз. Карта

7.7т
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В большинстве регионов Украины во вторник, 5 мая, ожидаются дожди с грозами, при которых также возможно шквалистое усиление ветра и даже град.

Вероятность гроз значительно уменьшится только в западной части страны, обойдут молнии и полосу Ривнещина – Хмельниччина – Винниччина. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, значительная часть центральных областей страны, большинство севера, южная часть и восточные области во вторник будут "греметь".

Дожди и грозы опять накроют Украину: синоптик дала мокрый прогноз

"Циклон с центром над Сумщиной покрутится по сторонам", – отметила синоптик, предупредив о грозах и граде.

В то же время температура воздуха завтра побудет комфортной, днем в большинстве областей Украины ожидается +17... +22, на западе свежее – до +12... +17 градусов.

Тогда как особенно холодно в ближайшее время будет в западных областях в ночные часы, в пределах +3 ... +7 градусов, в горах до заморозков.

Карта погоды в Украине 5 мая

Карта погоды в Украине 5 мая

Facebook/Наталья Диденко

По словам Диденко, это западное похолодание распространится на протяжении недели по всей Украине. Периодические дожди останутся на значительной части территории, а в Карпатах, вследствие снижения температуры воздуха до заморозков, возможен снег, который уже наблюдался накануне.

Тогда как в Киеве 5 апреля ожидается кратковременный дождь, возможна гроза с порывистым ветром.

Температура воздуха ночью – до +10, днем потеплеет до +17... +18 градусов. В дальнейшем влажная погода в столице удержится, но ощутимо похолодает.

Карта погоды в Украине 5 мая

Карта погоды в Украине 5 мая

Facebook / Наталья Диденко

"Прекращение осадков и повышение температуры воздуха в Киеве придется на 9-10 мая. Поэтому, пока городские мэры и властные немеры разбираются, что открывать, а что оставлять под запретом, мы не забываем на улицу брать зонты, дышим очищенным воздухом, следим за радарами, вымачиваем в воде от нитратов огурцы и зелень, сажаем на балкон новые герань и петунию, защищаем перчатками результаты подпольного маникюра, словом, живем своей естественной нормальной жизнью", – подытожила свой прогноз Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах в понедельник, 4 мая, разгулялись метели и выпал небольшой снег.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Теги
погода синоптик
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