Дожди и град: на Украину надвигается новая волна шторма

В четверг, 18 июня, днем на большей части территории Украины синоптики спрогнозировали ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Укргидрометцентр, ожидаются грозы, в отдельных районах, кроме северо-восточных и восточных областей, град и шквалы 15-20 м/с.

Синоптики предупредили о І уровне опасности, желтом.

Также 18 июня в восточных, Сумской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине июль 2020 будет жарким и сухим. Ожидается длительный засушливый период.