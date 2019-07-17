Дожди и до +28: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

В среду, 17 июля, в Украине местами, кроме южной части, ожидаются осадки, местами грозы.
Дожди ночью пройдут в западных, восточных и Сумской областях, а днем почти по всей Украине, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер будет западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Летний дождь
Иллюстрация
Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 19°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 19-24°, на остальной территории 23-28°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.
В Киеве 17 июля дожди пройдут днем, и к вечеру должны прекратиться. Температура воздуха в столице днем составит около 20−22°, а ночью — от 12 до 14°.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, прохладная и дождевая погода на территории Украины продержится до 20-х чисел июля, а август будет солнечным и очень жарким.
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