Дожди и +33: синоптик дала свежий прогноз погоды по Украине на вторник

Погода в Украине во вторник, 21 июля, будет дождливой: больше всего осадков предполагается в западных и северных областях. При этом температура воздуха прогреется до +33 градусов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дожди накроют юг, города Днепр и Кропивницкий еще вечером 20 июля. В то же время 21 июля восток, юг и большинство центра Украины будут принадлежать сухой воздушной массе.

Прогноз погоды на 21 июля Telegram / Погода от Натальи Диденко

Ветер предполагается северо-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах +25...+30 градусов, на юге местами достигнет +30...+33 градусов, в западных областях будет ниже, +22...+27 градусов.

В Киеве вторник закрутит грозовыми облаками, ожидается периодически дождь с грозой и порывистым ветром во время грозы. Температура в столице в течение дня вторника +27...+28 градусов.

Прогноз погоды на 21 июля Telegram / Погода от Натальи Диденко

Прогноз погоды на 21 июля Telegram / Погода от Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбаль заявил, что июль начнется и завершится дождями, а в течение месяца будет и жара, и холод.