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30 апреля • обновлено в 13:49
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Дожди и +26: в Украину идет переменчивая погода

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Первый день мая в Украине принесет в большинство областей дожди с грозами, а на Луганщину – настоящее лето.

Там в эту пятницу ожидается до +26 градусов. Об этом в прогнозе на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 1 мая кратковременные дожди с локальными грозами вероятны в Закарпатье, на Львовщине, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также местами осадки пройдут в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине.

В Украине 1 мая будет переменчивая погода

В Украине 1 мая будет переменчивая погода

Температура воздуха в этот день в западном и северном регионе предполагается умеренная – в пределах +15... +20. А вот в большинстве центральных областей, на юге и востоке страны будет значительно теплее – до +20... +24 градусов. В Одесской области, да и вообще на побережьях морей – местами +13... +16 градусов.

"На Луганщине – почти лето, до +26 градусов", – подчеркнула синоптик.

Карта дождей в Украине

Карта дождей в Украине

Facebook/Наталья Диденко

В Киеве май начнется небольшим снижением температуры воздуха, днем ожидается примерно +17 градусов. Осадки маловероятны, ветер с южного перейдет на северный. В субботу, 2 мая, в столице снова потеплеет, а со следующей недели ощутимо похолодает.

"У кого длинные выходные – подышите свежим воздухом и дайте другим подышать, поменьше дыма, побольше запаха яблонь, вишен и фиалочок. Ну, и кто еще не успел вынести на улицу или балкон домашние цветы – как рас время. Будет им и сыро, и тепло. Комфортно", – подытожила свой прогноз Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в выходные, с 1 и до 3 мая, будет достаточно теплая погода, впрочем, ожидаются дожди с грозами.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Теги
синоптик погода
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