Дожди, грозы и жара: прогноз погоды в Украине на длинные выходные

В Украине в период выходных с субботы, 26 мая, по понедельник, 29 мая, температура воздуха прогреется до 28 градусов, но при этом ожидаются дожди и грозы.

Как сообщает Гидрометцентр, в четверг, 24 мая, практически всю территорию Украины (кроме Кировоградской, Николаевской, Одесской областей) накроют небольшие дожди с грозами. Средняя температура днем на западе будет несколько ниже, чем в других регионах – от 22 до 25, лишь на Закарпатье от 26 до 28 градусов выше нуля. Жители центральной Украины увидят на термометрах от 23 до 27, восточной – от 25 до 29 градусов тепла.

Пятница, 25 мая, также будет дождевой. Однако в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях синоптики обещают переменную облачность без осадков. В остальных регионах пройдут грозовые дожди. Средняя дневная температура в Украине – от 22 до 28 градусов выше нуля.

В субботу, 26 мая, дожди и грозы переместятся к западным областям страны. Кроме того, по всей Украине немного похолодает: на западе от 21 до 27, в центре и на востоке от 17 до 27 градусов выше нуля.

Воскресенье, 27 мая, пройдет без осадков. Только в Закарпатской области прогнозируют дожди, в Черновицкой – слабые дожди с грозами. Днем на западе воздух прогреется в среднем от 21 до 27, в центре от 19 до 24, на востоке от 19 до 27 градусов.

В первый день новой недели, в воскресенье, 28 мая, ожидается переменная облачность и повышение дневной температуры. В западных областях от 24 до 27, в центральных от 22 до 26, восточных от 23 до 27 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз погоды на лето.