Дожди, грозы и снег: синоптик дала прогноз погоды в Украине

В восресенье, 26 апреля, погода в Украине будет дождливой, кое-где ожидаются грозы, а на западе страны даже выпадет снег.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, причиной этому является циклон Walli, который именно 26 апреля сдвинется в восточном направлении.

Циклон Walli Facebook Натальи Диденко

"Он и его атмосферные фронты обусловят ближайшей ночью приличные дожди на севере Украины, во многих центральных областях, а также полоса осадков дойдет до Одесской области", – отметила Диденко.

Она добавила, что днем 26 апреля ​​дожди, местами с грозами, наиболее вероятные в Сумской, Полтавской, Харьковской, местами в Луганской и Донецкой областях. Также небольшой дождь пройдет в западной части Украины, а в Карпатах даже возможен мокрый снег. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Погода в Украине 26 апреля Facebook Натальи Диденко

Погода в Украине 26 апреля Facebook Натальи Диденко

"Ветер сегодняшний, юго-западный, поменяется на северо-западный, на западе уже меняется на это направление, что свидетельствует о похолодании. Порывы ветра будут сильными, осторожно!" – предупредила синоптик.

Что касается температуры воздуха, то она в воскресенье снизится до 11-15 градусов, теплее еще побудет на юге и востоке, до 15-19 градусов.

Гроза "Апостроф"

Однако уже в ночь на понедельник, 27 апреля, в Украине, кроме юга и востока, вероятны заморозки 0-3 градуса.

В Киеве ближайшей ночью ожидаются дожди, днем ​​26 апреля будет сухая погода. Ветер сменится на северо-западный, вероятные сильные порывы. Температура воздуха снизится в столице днем 26 апреля ​​до 12 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич предупредил, что май в 2020 году не прогнозируется слишком жарким, наоборот средняя температура может быть даже немного ниже нормы. По его словам, в отдельные дни не исключены заморозки и на поверхности почвы, и в воздухе.

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