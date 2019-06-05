Дожди, грозы и шквалы: в Украине резко ухудшится погода

В Украине в среду, 5 июня, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, при этом поднимется жара до +31°.

Так, температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, на юге и востоке страны до 31°, сообщает Укргидрометцентр.

"5 июня переменная облачность. В большинстве областей кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах (кроме востока и севера) град и шквалы 15-20 м/с, в центральных и южных областях местами значительные дожди. Ветер юго-восточный, 5 -10 м/с", – говорится в сообщении.

Погода в Украине "24"

В Киеве и Киевской области 5 июня местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в среду, 5 июня, на территории Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди.

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