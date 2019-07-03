Дожди, грозы и шквалы: синоптики предупредили о надвигающейся на Украину буре

В среду, 3 июля, с севера Европы в Украину переместится более прохладная воздушная масса, температурный фон почти везде станет ниже.

Так, особенно это будет заметно в северо-западной части страны, сообщает Укргидрометцентр. В южной части, Карпатах, ночью и в восточных областях кратковременный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Буря в Украине Иллюстрация

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в западных, северных и Винницкой области ночью 12-17°, днем 22-27°.

В Киеве – без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время синоптик Наталка Диденко спрогнозировала, что погода в среду, 3 июля, в Украине будет солнечной и комфортной. Температура достигнет лишь +23+28 градусов.

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