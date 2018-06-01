Дожди, грозы и потепление: погода на выходные в Украине

В субботу, 2 июня, в большинстве регионов Украины будет сухая погода, локальные дожди будут идти лишь на крайнем западе, однако уже в воскресенье они распространятся почти на все западные области

Об этом рассказала в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

При этом, она отметила, дожди будут сопровождаться грозами.

"Завтра дожди и грозы будут, скорее на крайнем западе - в Закарпатье, на Львовщине, возле Карпат. В воскресенье фронт подойдет ближе и уже практически все западные области окажутся во влажной воздушной массе. Этот фронт в воскресенье может достигать Житомирщины и Киевщины. На остальной территории пока будет сухая погода", - сказала синоптик.

Также 2-3 июня температура воздуха во всех областях немного повысится.

"В субботу и воскресенье температура будет постепенно выравниваться, но остается в комфортных пределах от +23 до +28 градусов", - рассказала метеоролог.

В Киеве выходные будут преимущественно сухими без дождя, температура в пределах +22...+24, в субботу и воскресенье повысится до +24...+26.

Вероятность дождя в воскресенье вечером или поздно вечером. В ближайшие дни в столице будет доминировать сухая воздушная масса.

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в июне.