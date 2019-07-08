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Дожди, грозы и похолодание: синоптики уточнили прогноз по Украине

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В Украине в понедельник, 8 июля, ожидаются грозовые дожди и похолодание.

Так, ночью в Карпатах, днем в центральных, южных и Харьковской областях местами значительные дожди, днем в большинстве западных и северных областей без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью в западных и северных областях 10-15°, на остальной территории 14-19°; днем 20-25°, на юге и востоке местами 26-29°.

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Украину накроют дожди: прогноз погоды на 8 июля от ObozTV

Грозовая погода в Украине

Грозовая погода в Украине

В Киеве – ночью кратковременный дождь, днем без осадков, температура воздуха ночью 15-17°, днем 22-24°.

Дожди, грозы и похолодание: синоптики уточнили прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 9 июля, в Украине также продолжатся дожди. Ливни по прогнозу пройдут на Западной Украине и частично в Одесской области.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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