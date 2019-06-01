Дожди, град и шквалы: синоптики дали опасный прогноз погоды по Украине

В Украине в первый день лета, 1 июня, почти по всей территории ожидаются дожди, местами прогнозируют грозы и шквалы.

Так, сухо будет только на юго-востоке, а также во Львовской, Волынской, Ривненской и Житомирской областях, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях дневная температура воздуха составит от +22 до +25 тепла. На севере и в центре днем +24... +27 градусов тепла. На юге и востоке воздух здесь прогреется от +29 до +32 градусов.

Погода в Украине ТСН

В Полтавской, Кировоградской, Одесской, Черкасской и Харьковской областях дожди будут сопровождаться шквальным ветром, грозами, местами с градом.

В Киеве 1 июня ожидается довольно сильный дождь, воздух днем прогреется до +25... +27 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, как спрогнозировал народный синоптик Леонид Горбань, погода в Украине на протяжении первых месяцев лета будет жаркой и довольно дождливой. "Пики" температур ожидаются 12-16 июня и 22-31 июля.

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