Дождей больше, чем снега: синоптики удивили зимним прогнозом по Украине

На территории Украины в первый месяц зимы прогнозируется переменная погода с дождем и мокрым снегом, больше похожая на осеннюю.
Как сообщают синоптики, в декабре высокие температуры воздуха сохранятся, передает meteoprog.
При этом в начале января ожидается похолодание. По предварительным прогнозам, прогнозируются крепкие морозы в некоторых областях страны.
Дождливая погода
24 канал
Восточную часть Украины может атаковать морозный воздух из Сибири. Первый месяц 2020 года будет достаточно влажным.
Предстоящая зима в Европе будет очень разнообразной в зависимости от региона. Сибирские воздушные массы принесут в восточную Европу, от Польши до Украины, холода.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что существенное похолодание придет в Украину только 20 ноября. До этого погода будет относительно теплой, но дождливой.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.