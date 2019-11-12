Главная Новости
12 ноября • обновлено в 12:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Дождей больше, чем снега: синоптики удивили зимним прогнозом по Украине

923
Читать материал на украинском

На территории Украины в первый месяц зимы прогнозируется переменная погода с дождем и мокрым снегом, больше похожая на осеннюю.

Как сообщают синоптики, в декабре высокие температуры воздуха сохранятся, передает meteoprog.

При этом в начале января ожидается похолодание. По предварительным прогнозам, прогнозируются крепкие морозы в некоторых областях страны.

Дождливая погода

Дождливая погода

24 канал

Восточную часть Украины может атаковать морозный воздух из Сибири. Первый месяц 2020 года будет достаточно влажным.

Новости
Экстремальной зимы не будет! Климатолог изменила прогноз погоды для Украины

Предстоящая зима в Европе будет очень разнообразной в зависимости от региона. Сибирские воздушные массы принесут в восточную Европу, от Польши до Украины, холода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что существенное похолодание придет в Украину только 20 ноября. До этого погода будет относительно теплой, но дождливой.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения