Дождей больше, чем снега: синоптики удивили зимним прогнозом по Украине

На территории Украины в первый месяц зимы прогнозируется переменная погода с дождем и мокрым снегом, больше похожая на осеннюю.

Как сообщают синоптики, в декабре высокие температуры воздуха сохранятся, передает meteoprog.

При этом в начале января ожидается похолодание. По предварительным прогнозам, прогнозируются крепкие морозы в некоторых областях страны.

Дождливая погода 24 канал

Восточную часть Украины может атаковать морозный воздух из Сибири. Первый месяц 2020 года будет достаточно влажным.

Предстоящая зима в Европе будет очень разнообразной в зависимости от региона. Сибирские воздушные массы принесут в восточную Европу, от Польши до Украины, холода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что существенное похолодание придет в Украину только 20 ноября. До этого погода будет относительно теплой, но дождливой.

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