Дождь сменит снег: синоптики уточнили прогноз по похолоданию в Украине

В Украину в среду, 3 октября, придут прохладный воздух и дожди, на юге сохранится тепло.

В частности, опады ожидаются в большинстве западных, северных, центральных областей. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, утром, днем в западных областях порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 7-12°, в западных областях 3-8° тепла; днем 11-16°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 17-22°.

На высокогорье Карпат прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом, температура в течение суток 1-4° тепла.

В Киеве 3 октября ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10° тепла, днем 13-15°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в Украине предстоящая зима по сравнению с предыдущими периодами будет теплее, а существенное похолодание ожидается только в отдельные дни.