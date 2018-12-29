Дождь и мороз до -11: синоптики изменили прогноз погоды по Украине

В субботу, 29 декабря, на большей части Украины пройдут дожди.

Температура воздуха будет в пределах от -12 до +4 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем -1…+4 градуса, в Черновицкой области +1…+6 градусов.

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На севере Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-6 градусов, днем +1…-6 градусов; в Сумской области ночью -6…-11 градусов, днем -3…-8 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +1…-5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью снег, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, в Донецкой области -1…-6 градусов, днем -1…-7 градусов.

Дожди в Украине Комментарии

На юге Украины облачно, небольшой снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем 0…+6 градусов.

В Киеве облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем 0…-2 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая волна похолодания в Украине продлиться до первых дней января 2019 года.

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