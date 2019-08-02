Дождь, гроза и сильный ветер: в Киеве объявили штормовое предупреждение

В Киеве объявили штормовое предупреждение: до конца суток 2 августа ожидается дождь, гроза и шквальный ветер.

Известный украинский синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на своей странице в Facebook.

"Киевляне! Дождь – на подходе. Не спите", – написала она.

Гроза ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве

Штормовое предупреждение передало Главное управление ГСЧС Украины в г.Киеве на странице в Facebook со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 2 августа гроза, шквал 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Однако, как сообщил Укргидрометцентр, в субботу, 3 августа, в Киеве ожидается облачная погода без осадков. Температура достигнет +20...+22 градуса. В воскресенье, 4 августа, снова будет дождь, ожидается +19...+21 градус.

Погода Facebook Натальи Диденко

Погода Скриншот

Погода Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, территорию Украины, в выходные дни, 3-4 августа, накроет циклон, который движется с юго-запада.

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