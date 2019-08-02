Дождь, гроза и сильный ветер: в Киеве объявили штормовое предупреждение

В Киеве объявили штормовое предупреждение: до конца суток 2 августа ожидается дождь, гроза и шквальный ветер.
Известный украинский синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на своей странице в Facebook.
"Киевляне! Дождь – на подходе. Не спите", – написала она.
Гроза
ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве
Штормовое предупреждение передало Главное управление ГСЧС Украины в г.Киеве на странице в Facebook со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайший час и до конца суток 2 августа гроза, шквал 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.
Однако, как сообщил Укргидрометцентр, в субботу, 3 августа, в Киеве ожидается облачная погода без осадков. Температура достигнет +20...+22 градуса. В воскресенье, 4 августа, снова будет дождь, ожидается +19...+21 градус.
Погода
Facebook Натальи Диденко
Погода
Скриншот
Погода
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, территорию Украины, в выходные дни, 3-4 августа, накроет циклон, который движется с юго-запада.
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