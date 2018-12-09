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Дождь, гололед и туман: в Украине резко испортится погода

2.6тЧитать материал на украинском

В Украине в понедельник, 10 декабря, ожидаются дожди с мокрым снегом, а также местами туман и гололед.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook. Согласно прогнозу, в течение суток дневная температура в большинстве областей будет колебаться от -2 до +3 градусов.

"В восточных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, большинстве западных и южных областей дождь и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков", — сказано в сообщении.

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"В центральных и северных областях ночью и утром отдельные туманы. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. В большинстве южных областей 2-7 градуса тепла, днем в западных областях 0-5 градуса тепла", — прогнозируют синоптики.

Дождь, гололед и туман: в Украине резко испортится погода

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики утверждают, что настоящей зимы в декабре украинцам ожидать не стоит. По их прогнозом, до января в стране ожидается несколько волн потепления.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
Укргидрометцентр
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