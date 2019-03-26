"Дозащищались!" Экс-регионалка внезапно обеспокоилась судьбой украинского языка

Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко заявила, что ищет для своего ребенка учителя украинского языка, который будет фанатом "русского мира".

Кроме того, пособница оккупантов пожаловалась на то, что в Украине сейчас якобы нет качественного учебника по украинскому языку и потребовала вернуться к опыту СССР. Бредовыми размышлениями одиозная Бондаренко поделилась на своей странице в Facebook.

Елена Бондаренко Скриншот видео

"Вопрос к ценителям и любителям украинского языка. Где найти репетитора украинского для ребенка, который любит украинский язык, а не ненавидит русский, русских, Российскую Федерацию, Москву и т. д. и т. п? И, да, как выяснилось, в стране нет хорошего учебника для детей по украинскому языку. Дозащищались, блин. Дайте мне учебник времен СССР", — написала поклонница путинского режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бондаренко неожиданно высказалась против передела территорий Украины в студии российского пропагандистского телевидения. Она заявила, что считает такие разговоры предательством национальных интересов и нарушением присяги народа Украины.

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