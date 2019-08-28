Доверие упало: украинцы оценили 100 дней президентства Зеленского

70% украинцев выразили доверие Владимиру Зеленскому на посту президента Украины. При этом на выборах президента он получил поддержку в 73,%.

63% украинцев позитивно оценивают первые шаги главы государства и его команды. Об этом говорят результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и Киевского международного института социологии.

Отрицательно работу президента оценили 13%, еще 24% не определились. В основном положительно к Зеленскому относится молодежь – 76%.

Больше всего лидера страны поддерживают в западном (72%), центральном (65%), южном (48%) и восточном (64%) регионах.

При этом положительный баланс доверия-недоверия имеют и лидеры команды – глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков (+25%) и глава Офиса президента Андрей Богдан (+5%).

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Среди избирателей политических сил, представленных в Верховной Раде, наиболее позитивно оценивают первые шаги нового президента избиратели его партии "Слуга народа" (86% – позитивно, 1,5% – негативно).

Опрос проводили с 8 по 20 августа 2019 года среди 2040 респондентов в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью о своих 100 днях на должности актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану.

Также представитель президента в ВР Руслан Стефанчук сообщил, что за первые 100 дней президентства Зеленского у его команды не было возможности влиять на законодательную и исполнительную власть.

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