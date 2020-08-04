Общественно-политическую жизнь страны оккупанта отслеживать и анализировать нужно и важно, ну, должны же мы знать, к чему нам быть готовыми с таким соседом и "братом".

Россия, кстати, посвящает отслеживанию нашей жизни до 70% эфирного времени. Понятное дело, выбирая только новости с "душком" или же профессионально стряпая этот самый "душок", то есть – продуцируя откровенные фейки.

О своих достижениях новостях в стране россияне говорят мало, тщательно взвешивая и просеивая центрально канальные новости. Поэтому перлы "Вологодская область вышла в лидеры РФ по вшам" можно прочитать исключительно на местных сайтах.

А вот для ОРДЛО РФ новости подает порционно, взвешенно, и прицельно.

Я не об официальных СМИ, — понятное дело, что российские телевизионные каналы в ОРДЛО люди "кушают" с телевизионной "лопаты" наравне с гражданами РФ, для ОРДЛынии отдельно не готовят, — я о соцсетях. Именно в них новости подаются скорее как информационный продукт для подготовки общественного мнения.

Так здесь было в 2013-2014-м, когда готовили "восстание Донбасса против майдаунов". Информационная раскачка шла именно в соцсетях, где массово постили "Ванга предсказывает расцвет Донбасса в составе России", "Россия станет новым Ковчегом для советских республики", "Украина скоро перестанет существовать, выживут только жители Донбасса"…

Соцсети, как и все российские ресурсы заполонили предсказания, откровения старцев, тайные клинописи Майя, гадания, астрологические прогнозы, интервью с экстрасенсами и ясновидящими, которые все, как один пророчили Украине гибель, а Донбассу процветание в составе РФ.

Это был самый читаемый и воспринимаемый информационный кусочек на Донбассе. Люди перешептывались, перепечатывали "откровения" и разносили из по соседям и коллегам.

Синхронно с вангованием в соцсетях в церквях Донбасса (Московского патриархата) священники в проповедях начали ссылаться на "тайные знания церкви", ясновидящих священников, сибирских старцев, пещерников, видения, сны, пророчества, которые говорили о том же — "Украина престанет существовать, а Донбасс будет расцветать в составе РФ".

Каждая проповедь в церквях МП на Донбассе начиналась "в Сибири в пещере живет (жил) старец-схронник, святой отшельник, которому еще в 1917-м году было видение Богородицы, которая сказала, чтобы он нес в мир святую весть — Россия будет процветать, а жителям Донбасса нужно вернутся в колыбель свою".

По рынкам и супермаркетам стали метаться "матушки-монахини" или "батюшки-отшельники" и вещать тихо у кассы — "сын мой, никому не говорил, тебе скажу, скоро будет большая беда на Украине, горе страшное, чтобы его избежать нужно быть ближе к РФ, все, кто будет в составе РФ, с верой царем и отечеством, те спасутся".

Достаточно большая часть населения Донецкой и Луганской областей приняли свое решение "я против Украины, я за Россию, я русский", пошли воевать в ополчение и стали заядлыми апологетами "навараских" идей, исключительно после того, как поверили в святые писания-предсказания.

Сейчас в ОРДЛО популярный троллинг — "ну, а что там Ванга говорит по этому поводу", а когда между собой ругаются "наварасы", первое, что летит – "ну, что наванговался". Да-да, люди с самым лучшим в мире советским образованием, поверили в газетно-социальные "новости" "а Ванга говорила".

Предсказание, гадание на картах, экстрасенсы, "ванги", астрологи, ясновидящие старцы с билетом КПСС и званием полковника КГБ воспринимались критическим большинством жителей Донбасса, как мессия.

Вот вам и степень образования, и степень управления, и срез социума.

Я уже промолчу о том, что до сих пор там в тренде "выкатать яйцом, чтобы укропы на КПП не цеплялись", "приворожить", "заговоры на…". Там даже ополченцев от пуль укропских заговаривают. То есть уровень нигилизма населения (я же не могу написать тупости и дебильности, мне нужно толерантно), а также деградация населения до уровня средневековья и "жечь ведьму, она меня не вылечила от сифилиса" — по сути, является одним из факторов информационного управления социумом, то есть информационным оружием.

И, что самое страшное, введи в действие этот прием в любой из областей Украины, он будет успешным и даст результаты, "бо моя сусідка відьма, мені ясновидящий батюшка у церкві сказав, що йому віденіє було".

В ОРДЛО и в РФ новый виток "вангизма". Теперь политтехнологи отрабатывают "боже, царя храни", то есть готовят россиян и жителей ОРДЛО к новому их статусу — верноподданные государя Батюшки. В роли государя и монарха, естественно Путин.

Почему подготовку к голосованию к переходу РФ в монархическую систему начаты среди жителей ОРДЛО, если они не граждане РФ? — спросите вы.

Поясню, жители ОРДЛО в критической их массе, пророссийские, и они себя отлично показали в период российского "голосования" за изменения Конституции в плане "обнуления Путина". Из ОРДЛО активно голосовали, поддерживали, ехали, даже, если приходилось платить за билет.

Жители ОРДЛО даже плакали на избирательных участках, "Россия нам разрешила голосовать за изменения Конституции РФ, а значит, признала, вот-вот и мы в России". Естественно их потенциал, будет использован и при обнулении РФ.

Поэтому Россия начала активную подготовку общественного мнения по переходу к монархии, в том числе и среди жителей ОРДЛО.

Стратегии все те же — ясновидящие, старцы, экстрасенсы, "ванга", астрологи, и Московский патриархат. Церкви ОРДЛО МП начали активную пропаганду "кроме монархии нет другой богом избранной власти" среди населения ОРДЛО.

Новости из зоны, цитата из соцсетей: "Старец Иероним Санаксарский предсказал возникновение глобальной Русской Империи. Православный старец из Мордовии Иероним Санаксарский предсказал Третью мировую войну, участниками которой станут Китай, США и некоторые страны Европы. Россию же глобальный конфликт практически не затронет, более того, после его окончания она станет главной мировой державой.

По пророчеству старца, в образовавшуюся Русскую империю войдут территории, расположенные в Северной Америке, Азии и Европе. Иероним полагал, что к новой империи присоединятся также Болгария, Греция, Италия и Словакия.

А православный старец с Афона Паисий Святогорец предсказал, что после распада СССР и завершения "периода испытаний", связанных с крахом этого государства, в России возродится монархия".

Тему "обнуления РФ" поддерживает и священник – сепаратист из Ровеньков Александр Авдюгин, призывающий в 2014-м "мочить укропов" и организовавший движение "православные против укро-танков.

Цитата: "Не предсказывали, а предполагали, даже скорее рассуждали… Авторских письменных подтверждений нет, есть записи тех, кто их слушал. То есть свидетельства, а они, как известно, бывают крайне субъективны. Хотя, как по мне, самодержавие единственная общественно-политическая формация, которая является приемлемой и продуктивной для народа нашего. Мы ментально к ней предрасположены. Все иное, привнесенное с Запада, у нас не приживется".

Кстати, в тему "православная монархия" в России подняли тему "новороссия". И теперь "святые старцы" из ФСБ глаголят, что, если РФ станет монархией, она станет ею в границах того монархического государства, которое было до революции 1917-го года (революция не правильная, Ленин-агент Германии), а значит, Украина будет частью монархической РФ, как была до 1917-года.

Идеи монархизма будут продвигаться и через агентуру ФСБ, работающую под видом МП в Украине. Так что пророссийским любителям идей ЦК КПСС, союза меча и орала, придется или крестик надевать, или трусы снимать. Хотя, в голове триколорадника с образованием "умею писать хмамилийе" свободно помещаются взаимоисключающие вещи.

В 2014-м году на Донбасс потянулись и православные казаки –монархисты, и коммунисты-монархисты, и демократы-монархисты.

Очень часто над камуфляжными "тачанками" из переделанных машин, БТРАми или танками, заезжавшими в ОРДЛО с территории РФ, развевались зеленые флаги с золотой короной "За царя и отечество" рядом с красными знаменами "трудовое знамя завода…", и "освободители" несли жителям ОРДЛО "разумное, доброе, вечное" — "Путин — это царь Николай в реинкарнации".

А "народ Донбасса" все триколорадное приветствовал от "это наши православные братья –мусульмане", до "боже царя храни во имя отца, сына и ЦК КПСС".

Кстати, первыми лидерами в ОРДЛО, как и первыми командирами местных террористическо-коллаборционистских формирований были местные члены КПУ, православные коммунисты.

Православные коммунисты! — вдумались, вчитались. Кстати, у многих из этих людей было высшее образование, как и у тех, кто поддерживал их. Ну, то такое.

Так как пишу я на русском языке исключительно для образования жителей ОРДЛО и России, то думаю, что, входя в православный коммунизм, им нужно освежить знания о видах монархии, существующих в мире.

Так монархии различаются по видам ограничений, установленных для монарха:

Абсолютная монархия — монархия, предполагающая никем и ничем неограниченную власть монарха. При такой монархии власть передаётся по наследству или при назначении монархом своего преемника. При абсолютной монархии возможные существующие органы власти полностью подчинены монарху, а воля народа официально может выражаться максимум через совещательный орган (в настоящее время Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар).

Конституционная монархия — монархия, при которой власть монарха ограничена конституцией, неписаным правом или традициями. Конституционная монархия существует в двух формах: дуалистическая монархия (Австро-Венгерская империя 1867—1918 гг., Япония 1889—1945 гг., Германская империя 1871—1918 гг., в настоящее время существует в Марокко, Иордании, Кувейте и, с некоторыми оговорками, также в Монако и Лихтенштейне) и парламентарная монархия (в настоящее время Дания, Швеция).

Парламентская монархия — вид конституционной монархии, в которой монарх не обладает властью и выполняет преимущественно представительную функцию. При парламентарной монархии правительство ответственно перед парламентом, который обладает большей властью, чем другие органы государства (хотя в разных странах это может различаться) (пример власти — Великобритания).

Дуалистическая монархия — вид конституционной монархии, в которой власть монарха ограничена конституцией и парламентом в законодательной области, но в заданных ими рамках монарх обладает полной свободой принятия решений (в настоящее время Марокко, Иордания). Монарх вправе назначать правительство.

Теократическая монархия — очень редкая разновидность монархии, при которой вся политическая власть сосредоточена в руках монарха, который помимо государственной власти осуществляет ещё и власть духовную (является главой Церкви), то есть религия и политика связаны между собой очень тесно, и часто одно вытекает из другого. Правитель является своеобразным наместником Бога на Земле, и все важные вопросы решаются по божественным указаниям, откровениям или законам. (в настоящее время Ватикан и Саудовская Аравия).

Ну, думаю, что православные коммунисты РФ сойдутся на конституционной форме монархии, хотя Путину ближе теократическая форма, но пока жив полковник Гундяев, Путин не сможет претендовать и на этот трон. А вот после смерти Гундяева…

А в ОРДЛО пора бы вводить должности писаря и учить правила монаршего этикета, как челобитную царю подавать, как поклоны бить.

Я бы еще вернула крепостное право и запретила айфоны, интернет, компьютера и электричество.

"Мы, жители лугандонского уезда, верноподданные рабы Божьи, верой и правдой служить готовы царю нашему батюшке, Владимиру Владимировичу, челом бьем, Государю царю и великому князю российскому".