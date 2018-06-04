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Костянтин Машовець
Костянтин Машовець
Експерт Центру військово-політичних дослідженьВсе статьи автора

Досвяткувались, лейтенанти, або Як не перетворитись в "аХфіцерів" орко-війська

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Нещодавно у цілому ряді військових вишів відбулись чергові випуски новоспечених лейтенантів... Як водиться... гуляють, святкують ну і т.д. згідно традиційного алгоритму...

І ось в мережі спливають кадри цих святкувань... (але зразу попереджаю, автор вважає їх датованими 30.05 нинішнього року, інші кажуть, що це 2015-й рік).

В ресторані одного крупного міста Сходу України, вже добряче хильнувши оковитої, українські офіцери замовляють пісню відомого запоребрикового певца ротом на призвісько Газманов про то як "... аХфіцери, расеянІ, за победу і до конца...". Ну і звісно, танцують під це свінопсяче скавчання...

З цього приводу у багатьох свідомих українських громадян виникли не просто запитання, а ціла гама почуттів... Причому, я би не сказав, що позитивного характеру... від неприємного здивування до огиди...

Воно й не дивно, на 5-му році війни з Мордором... не дуже приємно бачити, як молоді офіцери твого війська, затуманивши свій ще незміцнілий мозок чаркою-другою оковитою невимушено і ДОБРОВІЛЬНО перетворюються на "аХфіцерів" орко-війська...

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Що хочу сказати з цього приводу... Немає чому тут дивуватися...

Що вклали у голову цим недоумкам, то й вилазить назовні після послаблення їхніх стримуючих центрів алкоголем...

Питання тре задавати не самим цим балбесам... а їхнім родинам, командирам, вихователям та викладачам вишу де вони навчались та виховувались...

Ви що серйозно думаєте, що з началом мордорської агресії у багатьох "потомственных военных" перервалася "совкова" ідейно-духовна пуповина з "побратимами из России"...?

То я вас розчарую... таких упоротих в нашому війську ще достатньо багато... Причому їх можна знайти, як серед генералів, так й серед курсантів, солдатів... В тому числі у стінах будь-якого військового вишу....

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Автор
Костянтин МашовецьКостянтин Машовець
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
ЗСУРоссия
Источник
Источник:Facebook Констянтина Машовця
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