Доступный фитнес для всей семьи: в Sport Life новые акции

Мария Шевчук Общество 09:00, 14.08.2020 Обновлено: 09:28, 14.08.2020

Сеть фитнес-клубов не перестает удивлять всех любителей активного образа жизни.

Поэтому именно сейчас одна из крупнейших фитнес-сетей предлагает выгодные условия и цены для тех, кто еще не присоединился к семье Sport Life.

Поспешите, ведь только в Sport Life множество современных бассейнов различных форматов, в том числе для детей и младенцев, а тренировки проходят в современных тренажерных залах с новейшим американским оборудованием.

Занятия в различных студиях по авторским уникальным программам.

Sport Life обеспечивает доступный и удобный фитнес для всей семьи.

Подробности на сайте и по телефону 044 222 4222.

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