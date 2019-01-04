''Доставайте шапки!'' Синоптик предупредила о новом циклоне над Украиной

В пятницу, 4 января, над значительной частью Украины будет витать сильный циклон, который пришел из Греции. Погодные изменения принесли сильные осадки и ветра на юго-востоке страны.

Новый циклон придет в Украину уже на следующий день, 5 января, предупредила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Согласно с ее прогнозом, он затронет северные и западные регионы.

"5 января на севере и западе, кроме Сумщины, выпадет снег и усилится южный, южно-западный ветер, возможны метели", — уточнила синоптик.

А вот Харьковщину, Луганщину, Донецк, Херсон, Днепр и территорию Крыма 5 января ожидает прекращение непогоды. На юге и в центре страны в основном будет сухая погода. В Киеве в этот день ожидается небольшой снег и порывы ветра, мороз будет около -5.

Средняя температура ночью 5 января составит -5...-11, днем — -3...-8. В Сочельник и на православное Рождество морозы усилятся: ночью до -8...-16, а днем от -5 до -12.

В столице на Рождество прогнозируют ночью до 14, днем — около -10.

Погода в Украине на Рождество Укргидрометцентр

"Доставайте теплые платки, рукавицы, шапки... Не забудьте запастись дровами для камина, подготовить подарочки под рождественскую елку и выучите несколько новых колядок!" — посоветовала Наталья Диденко.

В самой Греции, откуда и пришел циклон, 4 января дождливо и облачно. Температура воздуха в Афинах держится на уровне +9.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые дороги в Украине могут быть перекрыты 4 и 5 января из-за ухудшения погодных условий, которые принесет циклон.

Соответствующее распоряжение руководителям областей выдал исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак.